شكرا لقرائتكم خبر عن 150 سباحًا وسباحة بدمياط يشاركون في أول بطولة للسباحة الطويلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكثر من 150 سباحا وسباحة يمثلون أندية محافظة دمياط من المرحلة السنية بدءا من 11 سنة وحتي 15 سنة شاركوا في أول بطولة من نوعها للسباحة الطويلة داخل حمامات السباحة بنادي أوليمبيا بدمياط الجديدة برئاسة إسلام صميده رئيس منطقة دمياط للسباحة.

صميده يقول في تصريح للمصري اليوم، أن هذه البطولة تأتي في إطار دعم الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس للخطة الجديدة المقترحة من جانب اللجنة الفنية المصرية لتوسيع قاعدة الممارسة والبطولة لسباحة المياه المفتوحة، وأشار إن البطولة حضرها رئيس الاتحاد المصري للسباحة والدكتور محمد الدسوقي المدير الفني للمنتخبات المصرية وحسين عامر الفني لسباحة المياه المفتوحة وخالد كوندا مدرب أحمال المنتخب، وأشرف على تنظيم البطولة اللجنة الفنية المصرية بالتعاون مع منطقة دمياط للسباحة، لافتا أن البطولة إجريت في ظل الاجراءات الاحترازية المشددة وحققت نتائج باهرة.

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محمد العايدي رئيس نادي أوليمبيا سبورت بدمياط الجديدة، أعرب عن سعادته البالغه بهذه البطولة والتي تمثل خطوة فعالة في دعم سباحة المياه المفتوحة.

من جانبه، قال المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، أنه سيقوم بتعميم الفكرة على كافة المناطق نظرا للنجاح الهائل الذي حققته البطولة، منوها أنه أوصي اللجنة الفنية برئاسة الدكتور أسامة ممتاز وعضوية الدكتورة أمل أبوعرام وإسلام صميدة بمتابعة هذه الفكرة لعودة سباحة المياه المفتوحه للعالمية أمجاد تماسيح النيل، مشيدا بأداء أبناء دمياط في هذا المجال.