شكرا لقرائتكم خبر عن جليل زيدان مدرباً لحراس نفط الوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

سمّت الهيئة الادارية لنادي نفط الوسط الرياضي العراقي، جليل زيدان مدرباً لحراس مرمى فريقها الكروي الأول، وجاء اختيار زيدان لهذه المهمة بطلب من مدرب فريق نفط الوسط الأول عبدالغني شهد، حيث يسعى الطاقم التدريبي الجديد الى تصحيح بعض الأخطاء التي رافقت الفريق خلال الجولات الثلاث الماضية، والنهوض به من جديد حتى يستعيد صدارة فرق الدوري التي ذهبت الى القوة الجوية.

يذكر أن جليل زيدان، وهو حارس سابق لمرمى المنتخب العراقي الأول، عمل في الموسمين الماضي والحالي مع فريق الزوراء، لكن بعد استقالة مدرب الزوراء باسم قاسم تم إبعاده من قبل الطاقم التدريبي الجديد للزوراء الذي يقوده راضي شنيشل.

ويعد جليل زيدان من أفضل مدربي حراس المرمى في العراق، ودائماً ما يعتمد على الطاقات الشابة ويمنحها الفرصة للبروز في المباريات الصعبة.