اتحاد الإمارات للمبارزة يستأنف بطولاته

يستأنف اتحاد الإمارات للمبارزة برنامج بطولاته المحلية بإقامة أولى بطولات الموسم الرياضي 2020 ـ 2021 لفئة العمومي رجال وسيدات والتي يستضيفها نادي الشارقة الرياضي بصالة النادي بمنطقة الحزانة، وتقام البطولة، الجمعة، والسبت، ومن المتوقع مشاركة اكثر من 100 لاعب ولاعبة فيها، وتستهل المنافسات، الجمعة، بإقامة منافسات الفتيات للفرق لفئة العمومي للفردي في الأسلحة الثلاثة (الايبيه والفلوريه والسابر)، على أن تختتم المنافسات، السبت، بمشاركة أندية المبارزة بالدولة وهي: بني ياس وشباب الأهلي والشارقة ومؤسسة المرأة بالشارقة ونادي الفجيرة وأكاديمة «ام كي إف ايه» بدبي، وتقام البطولة برعاية شركتي تيما الدولية «وابسليوت» للأدوات الرياضية راعي الاتحاد.

وأوضحت الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، قد اعتمد في وقت سابق استئناف نشاط بطولاته المحلية بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بالدولة ووفقاً للإجراءات الاحترازية وبروتوكول إقامة الأنشطة الرياضية والمعتمد من الجهات المعنية.

البطولة الأولى

وأشارت المطروشي إلى أن تنظيم الاتحاد للبطولة في هذا التوقيت تأكيد لعودة النشاط الكامل للاتحاد بعد عودة التدريبات لأندية الدولة ومراكز التدريب وأكاديميات المبارزة منذ أشهرعدة، لتكون البطولة هي الأولى للاتحاد بعد فترة توقف للبطولات المحلية منذ مارس/ آذار الماضي، وتواكب أيضاً عودة النشاط الدولي للعبة حيث أقر الاتحاد الدولي للمبارزة مؤخراً، العودة التدريجية لأنشطة البطولات الدولية، والتي سيستهلها بإقامة بطولة كأس العالم لسلاح السابر في بودابست بالمجر مطلع شهر مارس المقبل، وكذلك إقامة كأس العالم لسلاح الايبيه في روسيا منتصف مارس أيضاً، ثم إقامة بطولة الجائزة الكبرى بالدوحة نهاية مارس ايضاً، ثم إقامة بطولة العالم للشباب والناشئين في القاهرة مطلع شهر ابريل/ نيسان المقبل، والتي يطمح اتحادنا إلى المشاركة فيها، ولذلك فإن البطولة تكتسب أهمية كبيرة لدى أندية الدولة ولاعبينا ولاعباتنا الذين يتوقون إلى عودة المنافسات المحلية التي تعد هي المقياس للمستوى الفني والبدني للاعبين، كما أنها فرصة جيدة للجهاز الفني للمنتخب الوطني للوقوف على مستوى اللاعبين تمهيداً لضم عناصر جديدة بمنتخباتنا الوطنية للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة.

وامتدحت المطروشي مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ممثلاً في المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة النادي ورئيس إدارة الألعاب الفردية، وجميع أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي النادي لاستضافتهم للبطولة وتوفير كل مقومات النجاح لها.

نظام البطولة

وتشهد البطولة الأولى التي ينظمها الاتحاد العديد من الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على المشاركين فيها، حيث سيتم تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بتنظيم الفعاليات فيها بداية من تعقيم صالة الفعاليات والأدوات والالتزام بأعداد محدودة بالصالة وعمل الفحوص اللازمة لجميع المشاركين.

برنامج البطولة

واتخذت اللجنة الفنية جميع الإجراءات لإدارة البطولة والخروج بها بالمستوى اللائق لبطولات الاتحاد، حيث تم تحديد مواعيد انطلاق البطولة لليومين كالتالي: البداية في العاشرة صباحاً بمنافسات الايبيه، ثم تليها في تمام الساعة الواحدة ظهراً منافسات السابر، وتقام منافسات سلاح الفلوريه في تمام الساعة الثانية والنصف، على أن تقام المباراة النهائية في تمام الرابعة عصراً، وتم التعميم على المشاركين بتأكيد الحضور قبل بدء المنافسات بنصف ساعة.

وعن الجانب التنظيمي للبطولة قالت الدكتورة المطروشي: إن اتحاد الإمارات للمبارزة خصص 5 ملاعب معدنية مجهزة بالأجهزة ولوحات احتساب النتائج الإلكترونية لكل جهاز والتي تم استلامها من راعي الاتحاد شركة ابسليوت، وتم ترشيح 6 حكام لإدارة المباريات، وهم كل من: سراج العلى، عامر الناطور، على المرزوقي، سلطان المازمي، حسام جلال، مناد غازي.

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة إسناد رئاسة اللجنة الفنية إلى د. محمد عطيه، ولجنة التحكيم برئاسة الحكم الدولي الاماراتي موسى البلوشي، ولجنة الملاعب إلى أسامة عادل، وأعمال وإجراءات التسجيل إلى رامي سعيد، ويشرف على البطولة ويديرها إبراهيم خالد.