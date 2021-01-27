شكرا لقرائتكم خبر عن «الصن» تكشف لائحة عقوبات لامبارد للاعبي تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «الصن» البريطانية عن وثيقة تضم جدولاً بالغرامات المالية التي فرضها مدرب تشيلسي السابق، فرانك لامبارد، على لاعبيه والتي وصل مجموعها إلى 53.500 استرليني، وفي تفاصيل الوثيقة المسربة: أي لاعب يتأخر عن التمرينات يدفع 2500 استرليني، وغرامة بـ20 ألف استرليني تقع على أي لاعب يتأخر عن اللحاق بالفريق في بداية الموسم، و5000 استرليني عقوبة اللاعب الذي لا يعود من المباراة بحافلة الفريق مع زملائه، ويستثنى من العقوبة اللاعب الذي يقدم إخطاراً قبل 48 ساعة بعدم ركوبه الحافلة، فضلاً عن غرامة بـ1000 استرليني للحضور بزي غير زي الفريق.