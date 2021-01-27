شكرا لقرائتكم خبر عن نادال ينتقد زملاءه المتذمرين من الحجر في أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ضمياء فالح

انتقد نجم التنس الإسباني، رافائيل نادال، لاعبي التنس المتذمرين من الحجر أسبوعين قبل انطلاق بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام في الموسم، وقال إن عليهم توسيع نظرتهم الشمولية للواقع .

وأضاف نادال المصنف الثاني الذي يقيم حالياً في فندق بأديليد، ولا يخرج من غرفته إلا للتدريب 5 ساعات يومياً: «بالتأكيد الوضع يختلف عما كان عليه الحال، لكن على الأقل نحن هنا وسنحظى بفرصة اللعب بينما يعاني العالم تداعيات جائحة كورونا لذا لا يمكننا التذمر، يمكننا فقط أن نقول شكراً للجنة المنظمة وللمجتمع الأسترالي الذي رحب بنا ووافق على قدومنا رغم قيود السفر والحركة منذ أشهر، وعندما جئنا لأستراليا كنا نعلم أن الوضع سيكون مختلفاً، لكن علينا أن نتذكر أن هناك أناساً يموتون حول العالم، وأشخاصاً يفقدون آباءهم وأمهاتهم بسبب الفيروس، ما يجري مع اللاعبين ليس معاناة، المعاناة الحقيقية تجري في الواقع، لذا علينا أن نكون أكثر إيجابية».

وجاءت تصريحات المصنف الثاني بعد مطالبة المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش بتحسين ظروف اللاعبين في الحجر عقب شكاوى من وجود فئران، وتردي نوعية الوجبات.