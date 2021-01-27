شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب تنظيم نهائى دورى أبطال أفريقيا وبطولة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بطلب ترشيح للاتحاد الأفريقى لكرة القدم CAF لاستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا 2021، كما تقدم بطلب ترشيح لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما المقرر إقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب المقرر إقامتها فى إندونسيا فى العام نفسه، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003.

ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصرى بقية شروط الترشيح وفى مقدمتها الموافقات الحكومية حال موافقة كاف على طلب الترشح.