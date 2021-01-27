شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب تنظيم نهائى دورى أبطال أفريقيا وبطولة الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بطلب ترشيح للاتحاد الأفريقى لكرة القدم CAF لاستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا 2021، كما تقدم بطلب ترشيح لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما المقرر إقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب المقرر إقامتها فى إندونسيا فى العام نفسه، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003.
ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصرى بقية شروط الترشيح وفى مقدمتها الموافقات الحكومية حال موافقة كاف على طلب الترشح.
فى سياق آخر أخطرت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، الأندية بانتهاء الدورى الحالى فى 30 سبتمبر المقبل على أن ينطلق الموسم الجديد في الأسبوع الأول من أكتوبرأو منتصف الشهر على أقصى تقدير بحيث تحصل الأندية على فترة راحة لمدة أسبوعين على الأكثر بين الموسم الحالي والموسم المقبل.
وأوضح اتحاد الكرة للأندية أنه كان يرغب فى إنهاء المسابقة فى شهر يوليو المقبل، إلا أن إقامة 4 مباريات فى يوم واحد بحد أقصى بسبب الفار، يجبر الجبلاية على انهاء الدورى فى سبتمبر المقبل على أن يبدأ الموسم الجديد فى أكتوبر المقبل.
وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة إقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بداية من دور الـ32 بدون تقنية الفيديو، على أن تقام المباراة النهائية فقط بتقنية الـvar خاصة بعد قرار التعاقد مع شركة جديدة لتطبيق الفار فى الدورى المصرى بدلا من الشركة الحالية.
وأبلغت اللجنة الثلاثية الأندية، فى اجتماع الاثنين الماضى، ببدء إجراءت التعاقد مع شركة جديدة للفار فى الدورى المصرى، على أن يتم ذلك فى أول توقف للدورى والذى يشهد إقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بدون الفار لحين التعاقد مع الشركة الجديدة.