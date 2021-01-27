شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن جاهزية محمد هانى لمباراة الدحيل القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي حالة محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر، والذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مباراة فريقه أمس الثلاثاء ضد بيراميدز، والتي تسببت في خروجه بالدقيقة العاشرة من عمر المباراة ومشاركة أحمد رمضان بيكهام بدلا منه.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة إن نتيجة أشعة السونار التي خضع لها اللاعب أثبتت أن هاني يعاني من شد بسيط في العضلة الخلفية، وسيخوض تدريبات الفريق الأحمر خلال أيام، بعد الاطمئنان على سلامة اللاعب.

أشار أبو عبلة إلى أن محمد هاني سيكون جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل بافتتاح مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية، ولن تمنعه هذه الإصابة من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكشفت الأشعة التي خضع لها محمد هاني الظهير الأيمن للنادى الأهلى معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، ويحتاج اللاعب من 5 أيام إلى أسبوع من أجل العودة للملاعب مرة أخري والتعافي من الإصابة، وأغلق مسئولو الأهلي ملف مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس ، الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز،