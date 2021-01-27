شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النرويج: مواجهة إسبانيا صعبة.. ونظام الفقاعة أشعرنا بالأمان بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد كريستيان بيرج المدير الفني لمنتخب النرويج أن مواجهة إسبانيا في دور ربع نهائي بطولة العالم – مصر 2021، صعبة جدا، وقال بيرج: "لم نهزم إسبانيا منذ 24 عاما وخسرنا منهم في 16 مباراة وتعادلنا مباراة وحيدة. ستكون المباراة قوية ومثيرة جدا".

وأردف بيرج: "مستوى النرويج تطور من مباراة لأخرى خلال البطولة. في البداية أمام فرنسا لم نكن الأفضل".

كما أشاد بيرج بالإجراءات الاحترازية التي تشهدها البطولة، خاصة في ظل تطبيق نظام الفقاعة، مشيرا إلى أن "التنظيم جيد جيدا على صعيد فندق الإقامة ووسائل المواصلات".

وشرح "قرار إجراء المسحة الطبية يوميا جعلنا نشعر بالأمان فى ظل وجود غرف خاصة بالطعام، هذا جعلنا نشعر بارتياح شديد بالتنظيم".

فيما حرص بيرج على الإشادة بدور المتطوعين فى البطولة، وأنه كان يتمنى رؤية مشهد الجماهير قائلا "نحن نعلم أن العالم كله يجبرنا على اللعب دون جماهير في ظل ظروف فيروس كورونا".

وأتم "أعتبر فريق الأرجنتين أحد الفرق المميزة في البطولة، حتى في ظل وداعهم للبطولة من الدور الرئيسي".

وحسمت 8 منتخبات، في مونديال بطولة العالم لليد 2021 النسخة 27 المقامة، حاليا بمصر، في الفترة من 13الى 31يناير الجاري تأهلها إلى دور ربع النهائي، وهي منتخبات إسبانيا والمجر من المجموعة الاولى، والدنمارك وقطر من المجموعة الثانية، وفرنسا والنرويج من المجموعة الثالثة، والسويد ومصر من المجموعة الرابعة.