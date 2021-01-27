شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحفز والتر بواليا بتدريب الأهلي.. ويجتمع مع بيكهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع والتر بواليا مهاجم الفريق على هامش مران الأهلي صباح اليوم الأربعاء بملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني خلال الجلسة، على دعم وتحفيز والتر بواليا؛ من أجل تقديم أفضل المستويات خلال الفترة المقبلة التي تشهد خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة. يذكر أن البعثة الرسمية لفريق الأهلي تغادر إلى قطر بعد غدٍ الجمعة استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في البطولة العالمية بخوض مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

كما حرص بيتسو موسيماني، على عقد جلسة مع أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق من أجل الحديث معه عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب وتحفيزه للمرحلة المقبلة.

وشارك أحمد رمضان بيكهام أمس بديلا أمام بيراميدز في الشوط الأول بعد تعرض محمد هاني الظهير الأيمن للفريق للإصابة بشد في العضلة الخلفية بعد دقائق من انطلاق المباراة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية، وتطير بعثة الأهلي إلى قطر بعد غدٍ الجمعة استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية المقرر له خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.