شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم سيف الدين الجزيرى من المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسؤلو نادي الزمالك من التوصل لاتفاق مع نظرائهم بنادى المقاولون العرب من أجل الحصول على خدمات المهاجم التونسى سيف الدين الجزيرى لتدعيم هجوم الفريق الأبيض خاصة مع اقتراب مصطفي محمد من الرحيل وخوض تجربة الاحتراف فى نادي جالاتا سراى التركى.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولى الزمالك والمقاولون جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة لوضع الرتوش الأخيرة فى الصفقة، وذلك بعد تألق اللاعب اللافت مع ذئاب الجبل خلال الموسم الماضي، لاسيما وإن فريق القادسية الكويتى كان يرغب فى الحصول على خدمات المهاجم التونسي إعارة بنية البيع.

وكان سيف الدين الجزيري قد انضم خلال الفترة الماضية إلى منتخب تونس بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث يعد المهاجم التونسي أبرز هدافي الفريق ومن أكثر العناصر المؤثرة.

ونافس المهاجم التونسي على لقب هداف دوري الموسم الماضي بعدما سجل 11 هدفاً مع المقاولون وصنع 7 أخرين، بينما شارك الجزيري في الموسم الجاري في 7 مباريات سجل خلالهم 3 أهداف من بينها هدفه الأخير في شباك النادي الأهلي، كما صنع هدف آخر.

وحضر أيمن حفنى لاعب وسط الزمالك السابق، لمقر القلعة البيضاء منذ قليل تمهيدا لعقد جلسة فى حضور عبد الحليم على مدير الكرة للفريق الأول مع اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادى لبحث عودة الحاوي لصفوف الزمالك مرة أخرى وعرض كل التفاصيل الخاصة بعودته، خاصة أن هناك ترحيبا من اللجنة بعودة ايمن حفنى، وسيطلب اللاعب التواجد حتى لو كان خارج القائمة بشكل مستمر والتدرب منفردا حال رغبة الجهاز الفنى فى تواجده لكنه طلب أن يتم قيده على أقل تقدير لتمسكه بالاعتزال بقميص الزمالك.