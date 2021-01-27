شكرا لقرائتكم خبر عن كاتونجا : سنتعامل مع لقاء الدنمارك بحماس الدور الأول والرئيسى والان مع تفاصيل الخبر
أكد كريم هنداوي "كاتونجا " حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد على التعامل مع مباراة الدنمارك فى مواجهة الليلة المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء بمباريات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وذلك على الصالة المغطاه الرئيسية بإستاد القاهرة بنفس روح وحماس مباريات الدور الأول و الرئيسى .
و قال هنداوي فى تصريحات صحفية، أن جميع لاعبي منتخب مصر لكرة اليد مركزين على الهدف و يدركون جيدا قوة وصعوبة اللقاء، من أجل تحقيق طموح الوصول إلى المربع الذهبى فى النسخة التى تقام على أرض مصر .
يتضمن برنامج الفراعنة اليوم محاضرة فيديو و مران فى الجيم و جلسة مشروبات عقب التوجه إلى صالة إستاد القاهرة ، فيما يتناول اللاعبين وجبة الغداء ظهرا .
خاض منتخب مصر لكرة اليد، 6 مباريات فى المونديال حتى الآن، ثلاثة منها في دوري المجموعات، الدور الأول، حقق الفوز في مباراتين ، الأولى أمام تشيلي 35-29، والثانية أمام مقدونيا 38- 19، بينما خسر المباراة الثالثة، أمام السويد23- 24
وتأهل للدور الرئيسي، ليخوض ثلاث مباريات، حقق الفوز في مباراتين، امام روسيا 28-23 ، والثانية امام بيلاروسيا وفاز عليه، 35-26، وتعادل في المباراة الثالثة أمام سليوفينيا 25-25، ليتأهل كثاني المجموعة لدور ربع النهائي.
مشوار الدنمارك فى كأس العالم لكرة اليد
اما منتخب الدنمارك حامل لقب النسخة الماضية لكأس العالم 2019، خاض 6 مباريات، في دوري المجموعات، والدور الرئيسي، فاز فيها جميعا محققا العلامة الكاملة.
وفاز المنتخب الدنماركي في دوري المجموعات على كل من البحرين 34-10، والكونغو الديمقراطية 39-19 والأرجنتين31-20، وفي الدور الرئيسي فاز على كل من قطر 32-23، واليابان 34-27، وكرواتيا 38-26، ليتأهل اول مجموعته ليواجه المنتخب المصري بدور ربع النهائي في المباراة المرتقبة بينهما اليوم الأربعاء.