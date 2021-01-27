شكرا لقرائتكم خبر عن كاتونجا : سنتعامل مع لقاء الدنمارك بحماس الدور الأول والرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر والدنمارك كرة يد

أكد كريم هنداوي "كاتونجا " حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد على التعامل مع مباراة الدنمارك فى مواجهة الليلة المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء بمباريات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وذلك على الصالة المغطاه الرئيسية بإستاد القاهرة بنفس روح وحماس مباريات الدور الأول و الرئيسى .

و قال هنداوي فى تصريحات صحفية، أن جميع لاعبي منتخب مصر لكرة اليد مركزين على الهدف و يدركون جيدا قوة وصعوبة اللقاء، من أجل تحقيق طموح الوصول إلى المربع الذهبى فى النسخة التى تقام على أرض مصر .

يتضمن برنامج الفراعنة اليوم محاضرة فيديو و مران فى الجيم و جلسة مشروبات عقب التوجه إلى صالة إستاد القاهرة ، فيما يتناول اللاعبين وجبة الغداء ظهرا .