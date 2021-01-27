الجبلاية تعتمد لجنتي المصالح وكرة القدم في اللائحة الجديدة

القاهرة - سامية سيد - شهدت اللائحة الجديدة لاتحاد كرة القدم المصرى وضع لجنتين فى اللائحة التى تم ارسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا منذ عدة أيام وهى لجنة الجهات المعنية "أصحاب المصالح" ولجنة كرة القدم.

ولجنة كرة القدم للشباب هى لجنة تتعامل مع كافة المسائل المتعلقة بكرة القدم للشباب فى الاتحاد وأعضائه والتابعين وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء.

أما لجنة الجهات المعنية "اصحاب المصالح" فتتولى كافة الأمور المتعلقة بكرة القدم خاصة الهيكل التنظيمى للعبة والعلاقة بين الأعضاء والاتحاد والأعضاء المنتسبين وتتكون من رئيس و 10 أعضاء من لجنة الحكام والمدربين واللاعبين والأعضاء التابعين وتجتمع 4 مرات سنويا على الأقل.

وجاءت أبرز البنود في لائحة اتحاد الكرة هو إلغاء تطبيق بند الـ 8 سنوات بأثر رجعي وبالتالي أحقية آي شخص في الترشح وتطبيق بند الثماني سنوات بداية من المجلس المقبل، كما تضمنت اللائحة أن يتكون المجلس الجديد من 9 أفراد وهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس و 7 أعضاء بينهم إمرأة.

واعتمد اتحاد الكرة والجمعية العمومية وضع منصب الرئيس الشرفى ومنح العضوية الفخرية لأى شخص يقدم الكثير من الخدمات لكرة القدم المصرية، وذلك فى اللائحة الأخيرة التى تم إرسالها للاتحاد الدولى "فيفا" مؤخرا من قبل اللجنة الثلاثية، وتنص المادة 22 فى لائحة اتحاد الكرة على حرية مجلس إدارة اتحاد الكرة فى ترشيح الأسماء للرئاسة الشرفية والعضوية الفخرية.

كما تتضمن المادة 22 أنه يحق للرئيس الشرفى أو لصاحب العضوية الفخرية حضور الجمعيات العمومية لاتحاد الكرة والمشاركة فى المناقشات لكن لا يحق له التصويت على القرارات.