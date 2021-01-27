شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفني يصل الزمالك لعقد جلسة تحديد المصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أيمن حفنى لاعب وسط الزمالك السابق، لمقر القلعة البيضاء منذ قليل تمهيدا لعقد جلسة فى حضور عبد الحليم على مدير الكرة للفريق الأول مع اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادى لبحث عودة الحاوي لصفوف الزمالك مرة أخرى وعرض كل التفاصيل الخاصة بعودته، خاصة أن هناك ترحيبا من اللجنة بعودة ايمن حفنى، وسيطلب اللاعب التواجد حتى لو كان خارج القائمة بشكل مستمر والتدرب منفردا حال رغبة الجهاز الفنى فى تواجده لكنه طلب أن يتم قيده على أقل تقدير لتمسكه بالاعتزال بقميص الزمالك.



ايمن حفني فى الزمالك



ايمن حفني فى الزمالك

ايمن حفنى نشر بيانا على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي يطلب فيه العودة لنادي الزمالك وإنهاء مسيرته الكروية في النادي، وجاء نص البيان الذى نشر على صفحة أيمن حفني كالتالى: "كان فضل الله علىّ كبيرا عندما انضممت لنادى الزمالك عام 2014، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، 4 بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية فى خلال 4 مواسم، كنت أتمنى احراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا ، بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم اكن فى حال يسمح لى بمساعدة أى فريق انضم له".

ايمن حفنى أضاف فى بيانه: "الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح. أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبطا بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن آتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى".

ايمن حفنى اختتم بيانه قائلا: "لا أود أن أضع المسئولين بالنادى تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتميا لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".