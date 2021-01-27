لائحة الجبلاية تمنع جمال علام من الترشح علي منصب نائب الرئيس

القاهرة - سامية سيد - شهدت لائحة اتحاد الكرة تواجد بند يمنع أي مرشح سابق علي منصب الرئيس من الترشح علي منصب أقل وهو منصب النائب ونفس الأمر لمنصب النائب بعدم أحقيته في الترشح علي منصب أقل وهو عضوية الاتحاد وبالتالي في حالة تطبيق هذا البند فإنه يمنع ترشح جمال علام رئيس الجبلاية السابق علي منصب النائب بعد أن أكد علام في تصريحات سابقة له بأنه سيترشح علي منصب النائب ضمن قائمة هاني أبو ريدة في حالة ترشح الأخير علي منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

وجاءت أبرز البنود في لائحة اتحاد الكرة هو إلغاء تطبيق بند الـ 8 سنوات بأثر رجعي وبالتالي أحقية آي شخص في الترشح وتطبيق بند الثماني سنوات بداية من المجلس المقبل، كما تضمنت اللائحة أن يتكون المجلس الجديد من 9 أفراد وهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس و 7 أعضاء بينهم إمرأة.

واعتمد اتحاد الكرة والجمعية العمومية وضع منصب الرئيس الشرفى ومنح العضوية الفخرية لأى شخص يقدم الكثير من الخدمات لكرة القدم المصرية، وذلك فى اللائحة الأخيرة التى تم إرسالها للاتحاد الدولى "فيفا" مؤخرا من قبل اللجنة الثلاثية، وتنص المادة 22 فى لائحة اتحاد الكرة على حرية مجلس إدارة اتحاد الكرة فى ترشيح الأسماء للرئاسة الشرفية والعضوية الفخرية.

كما تتضمن المادة 22 أنه يحق للرئيس الشرفى أو لصاحب العضوية الفخرية حضور الجمعيات العمومية لاتحاد الكرة والمشاركة فى المناقشات لكن لا يحق له التصويت على القرارات.