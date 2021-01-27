شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدنمارك لا يعرف طعم الخسارة قبل مواجهة فراعنة اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، منتخبنا الوطني لكرة اليد، مع نظيره الدنماركي، حامل اللقب، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، في مباراة دور الثمانية لمونديال بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر.

منتخب الدنمارك لكرة اليد هو أحد أقوى المنتخبات المرشحة للفوز باللقب خاصة وأنه يمتلك العديد من العناصر المميزة في صفوفه ، ولم يتلق أي خسارة في بطولة العالم الحالية كما احتل المركز الـ 13 في النسخة الأخيرة من كأس أمم أوروبا 2020.

منتخب الدنمارك سجل خلال مبارياته السابقة في البطولة 170 هدفًا من إجمالي 231 تصويبة.

وحسمت 8 منتخبات، في مونديال بطولة العالم لليد 2021 النسخة 27 المقامة، حاليا بمصر، في الفترة من 13الى 31يناير الجاري تأهلها إلى دور ربع النهائي، وهي منتخبات إسبانيا والمجر من المجموعة الاولى، والدنمارك وقطر من المجموعة الثانية، وفرنسا والنرويج من المجموعة الثالثة، والسويد ومصر من المجموعة الرابعة.

منتخب مصر نجح فى الدور الأول فى الفوز على كلا من ، تشيلى 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19 قبل الخيارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 / 23 .

بينما شهد الدور الرئيسى فوز منتخب مصر على الإتحاد الروسى و بيلاروسيا و أخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثان المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركى .

منتخب الدنمارك حامل، لقب النسخة الماضية 2019، فقد خاض 6مباريات، في دوري المجموعات، والدور الرئيسي، فاز فيها جميعا محققا العلامة الكاملة.

وفاز المنتخب الدنماركي في دوري المجموعات على كل من البحرين 34-10، والكونغو الديمقراطية39-19 والأرجنتين31-20 ، وفي الدور الرئيسي، فاز على كل من قطر 32-23، واليابان 34-27، وكرواتيا 38-26 ليتأهل اول مجموعته ليواجه المنتخب المصري بدور ربع النهائي في المباراة المرتقبة.