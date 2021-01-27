شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب: محمد كمونة.. يهوى الجلوس مع الأسرة ويعشق العندليب ورونالدو نجمه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمد كمونة نجم الزمالك الأسبق.

الجلوس مع الأسرة

لا

المشويات

عادل إمام

عبد الحليم حافظ

الكاجوال

السعودية

رونالدو – ريال مدريد