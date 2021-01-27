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شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب: محمد كمونة.. يهوى الجلوس مع الأسرة ويعشق العندليب ورونالدو نجمه المفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمد كمونة نجم الزمالك الأسبق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟
الجلوس مع الأسرة
هل تحب دخول المطبخ ؟
لا
ما الأكلة التى تفضلها ؟
المشويات
عادل إمام
من مطربك المفضل ؟
عبد الحليم حافظ
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال
ما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟
من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟
رونالدو – ريال مدريد