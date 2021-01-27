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بره الملعب: محمد كمونة.. يهوى الجلوس مع الأسرة ويعشق العندليب ورونالدو نجمه المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمد كمونة نجم الزمالك الأسبق.

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ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأسرة

 

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

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ما الأكلة التى تفضلها ؟

المشويات

 

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

 

من مطربك المفضل ؟

عبد الحليم حافظ

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بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

 

ما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

 

من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟

رونالدو –

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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