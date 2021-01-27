شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: إكرامى عمل مباراة "عمره" أمام الأهلى.. وهدف بواليا "فاول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز قدم مباراة العمر أمام ناديه السابق الأهلى، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" شريف إكرامى عمل مباراة عمره أمام الأهلى، تألق بشكل لافت واستحق الخروج بشباك نظيفة، وأرى أن هدف الأهلى الملغى فاول لأن فى خبطة من والتر بواليا لإكرامى قبل تسجيل الهدف".

ويضيف حازم إمام :" الأهلى كان يقدر يفوز بالمباراة لو التغييرات كانت سريعة لأن موسيمانى تأخر فى التغييرات وشعرنا أن كلا الفريقين وكلا المدربين خائفين من بعض وعشان كدا المباراة خرجت تعادل ، وبيراميدز مش زى السنة اللى فاتت".

وأكمل الثعلب الصغير:" طبعا جمهور الزمالك مش مقتنع أن الأهلى ليه ركلة جزاء وهدف ملغى زى ما جمهور الأهلى مكنتش مقتنع بركلة جزاء إمام عاشور فى مباراة أسوان".

وأغلق مسئولو الأهلي ملف مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس ، الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبى، وبدأ الجهاز الفني يُفكر في العالمية حيث بدء الاستعداد لمونديال الأندية الذي سيُقام في قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل حيث تطير بعثة المارد الأحمر إلى قطر بعد غد ، الجمعة، على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي لخوض البطولة العالمية التى يستهلها الأهلي يوم 4 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يلعب الفائز منهما مع بايرن ميونيخ الالماني في نصف نهائي البطولة.

ويخضع أفراد بعثة الأهلي لمصحة طبية اليوم للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر لقطر حسب لوائح وتعليمات الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أن يتم إرسال نتيجة المسحة للفيفا غداً.