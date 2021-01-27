شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: بعض الجماهير مركزة معانا"زيادة عن الحد"..ونحارب لإصلاح الاخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمود فتح الله المدرب العام لنادى بيراميدز أن فريقه يتعرض لضغوط زائدة هذا الموسم رغم أنه لا يزال فى البداية، وقال محمود فتح الله فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" دخلنا مباراة بيراميدز بحذر شديد وكذلك الأهلى الذى كان لايرغب فى الخسارة قبل السفر لكأس العالم للأندية بقطر".

ويضيف مدرب بيراميدز :"الناس مركزة معانا زيادة السنة دى ، احنا لا نزال فى بداية الموسم واحضرنا مدرب جديد ولاعبين جدد وعندنا أخطاء نحاول إصلاحها لكن الأمور ليست قاتمة مثلما يصورها البعض ، نحن نحارب من أجل استعادة قوتنا مثل الموسم الماضى".

وأغلق مسئولو الأهلي ملف مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس ، الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبى، وبدأ الجهاز الفني يُفكر في العالمية حيث بدء الاستعداد لمونديال الأندية الذي سيُقام في قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل حيث تطير بعثة المارد الأحمر إلى قطر بعد غد ، الجمعة، على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي لخوض البطولة العالمية التى يستهلها الأهلي يوم 4 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يلعب الفائز منهما مع بايرن ميونيخ الالماني في نصف نهائي البطولة.

ويخضع أفراد بعثة الأهلي لمصحة طبية اليوم للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر لقطر حسب لوائح وتعليمات الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أن يتم إرسال نتيجة المسحة للفيفا غداً.