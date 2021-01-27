شكرا لقرائتكم خبر عن على زين .. حكاية لاعب قهر الإصابات ويواجه الدنمارك بـ9 صوابع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة نظيره الدنمارك فى السادسة والنصف مساء اليوم الاربعاء بالدور ربع النهائى لبطولة العالم المقامة فى مصر وذلك على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة ، ويعد على زين نجم فراعنة اليد هو الورقة الرابحة فى صفوف المنتخب الوطنى قبل المواجهة المرتقبة مع بطل العالم 2019 ، على زين بدأ مشواره مع المنتخب الأول في عام 2010، بعدما الدفع اللاعب الشاب الذي لم يتخطى عمره 20 عاما في مباراة ودية أمام السعودية تحضيرًا لبطولة العالم للرجال 2011 والتى كانت ستقام فى السويد وقتها.

ونجح علي زين في مشاركته مع المنتخب فى بطولة العالم للشباب 2009 والتى استضافتها مصر ولكن في مباراة السعودية شهدت إصابة اللاعب بسقوطه اللاعب دون أى التحام وإعلان اصابته بإصابة ليست معروفة أو منتشرة فى كرة اليد حيث كان تشخيص الإصابة (كسر فى العضمة الخامسة لمشط القدم اليمنى).

الإصابة أعلنت رسميًا عن غيابه وأجرى عملية جراحية وفترة تأهيل لمدة 3 أشهر تقريبًا وبدأ اللاعب فى العودة تدريجيًا للملاعب استعدادًا لبطولة العالم للشباب مع جيل 90 فى اليونان 2011، ولكن المفاجأة كانت عدم النجاح الكامل للعملية الجراحية الأولى الأمر الذى أجبر لاعبنا على إجراء عملية جراحية ثانية ولكنه فضّل أن يُجريها بعد بطولة العالم للشباب.

وانتهت البطولة وأنهى جيل 90 مغامرته فى المركز الرابع ليضمن لمصر تواجدها الثانى على التوالى فى المربع الذهبى، وليعود اللاعب ليُجرى العملية الجراحية الثانية لنفس الإصابة، وخضع لفترة راحة و تأهيل وعودة للملعب والمفاجآة الأكبر كانت هى فشل العملية الثانية واحتياجه لإجراء عملية جراحية ثالثة فى نفس الإصابة ويُفضل أن تجرى العملية خارج مصر.

وفضّل النادى الأهلى الحفاظ على موهبته الصاعدة وعلاجه وقتها فى ألمانيا ليعود للملاعب تقريبًا بنسبة 100% بعد العملية الثالثة وبعد فترة تأهيل صعبة قضاها مع بطل العالم للناشئين فى المطرقة علاء العشرى.

عودة علي زين كانت تقريبًا مع نهاية موسم 2012 مع النادى الأهلى والذى كان توج معه لاعبنا بالدورى والكأس وبطولة أفريقيا، لتطأ قدمه للمرة الأولى خارج مصر ولكنها مازالت داخل القارة السمراء حينما احترف لاعبنا فى النجم الساحلى التونسى والذى فاز معه بكأس تونس وحصل معه على رابع بطولة العالم للأندية 2013، ثم يبدأ رحلة احترافه الآسيوية مع نادى الجزيرة الإماراتى ثم الانتقال للدورى الفرنسى 20217والعودة للشارقة الإماراتى 2019والذى فاز معه بكل الألقاب المحلية الممكنة.

ومع منتخب مصر توج ببطولة أفريقيا 2016 و 2020 وشارك فى أولمبياد ريو بخلاف مشاركاته المؤثرة فى بطولات العالم والتى كللها بإنهاء مصر نسخة 2019 فى المركز الثامن، ويمني النفس بأن يحقق إنجازا غير مسبوق مع الفراعنة والتتويج بلقب مونديال اليد في مصر.

وفى وقت سابق أكد على زين أن الفراعنة جاهزين لمواجهة الدنمارك فى دور الثمانية للمونديال قائلا" صباعى اتخلع ومش هفكر فيه دلوقتى لان البطولة أهم ، علاجه عايز وقت وحالياً كل دماغى فى البطولة ، واجهنا منتخب سيلوفينيا وهو منتخب قوى ولديه حارس مرمى اتفرج علينا كويس".

وتابع على زين : " سقف الطموح بقى عالى أوى فى منتخب مصر ، وكل المباريات فى الملعب ، عملنا انجاز بالتأهل ضمن الثمانية الكبار ولكن القادم أصعب وعايزين نعمل اللى علينا عشان منرجعش نندم ونقول ياريت كنا عملنا كذا وكذا".

ويضيف نجم فراعنة اليد : "الدنمارك منتخب كبير عندهم فنيات حلوة بس المباراة ساعة وممكن نخطفهم ونكسب ، كل مرة فى كأس العالم كنا نخسر من السويد وسلوفينيا ودلوقتى خسرنا من السويد بفرق هدف وكنا الاقرب للفوز وتعادلنا مع سيلوفينيا وكنا قريبين من الفوز ، أقصد هنبقى 7 قصاد 7 فى الملعب ومش خايفين "

وأردف على زين :" لو بدأنا مباراة الدنمارك كويس وضغطناهم هنكسب لانهم بيكسبوا مبارياتهم بسهولة ولم يدخلوا فى ضغط أمام أى منتخب وبالتالى هيحصل توتر وهنعملهم مشكلة ، لو كسبنا الدنمارك احتمال كبير نقابل النرويج ولازم المنتخب اللى عايز يبقى بطل العالم ميخافش من حد ويكسب المنتخبات القوية مش يكسب الضعفاء ويقول انا بطل".

وأكمل :" أهم حاجة يكون ضميرنا يبقى مستريح وتهنئة الرئيس السيسى أسعدتنا كثيراً ، الثقة كانت نقصانا ورجعت وعايزين نفرح المصريين".