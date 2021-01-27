باتشيكو يتابع مباراة زمالك 2001 أمام وادي دجلة "صور"

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القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، علي التواجد بمجمع ملاعب الناشئين بالنادي، لمتابعة مباراة فريق النادي مواليد 2001 أمام وادي دجلة ببطولة الجمهورية، يأتي ذلك من أجل متابعة اللاعبين والوقوف على مستواهم، في ظل سياسة الفريق الأول في تصعيد العديد من الناشئين بمختلف الأعمار السنية، للتدريب والمشاركة معهم.



باتشيكو يتابع مباراة زمالك 2001 أمام وادي دجلة



باتشيكو يتابع مباراة زمالك 2001 أمام وادي دجلة



باتشيكو يتابع مباراة زمالك 2001 أمام وادي دجلة

فى سياق آخر، يتواجد ايمن حفنى لاعب وسط الزمالك السابق فى القلعة البيضاء اليوم الأربعاء فى جلسة تشهد حضور عبد الحليم على مدير الكرة مع اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادى لبحث عودة حفنى إلى الزمالك مرة أخرى وعرض كل التفاصيل الخاصة بعودته، خاصة أن هناك ترحيبا من اللجنة بعودة ايمن حفنى، وسيطلب اللاعب التواجد حتى لو كان خارج القائمة بشكل مستمر والتدرب منفردا حال رغبة الجهاز الفنى فى تواجده لكنه طلب أن يتم قيده على أقل تقدير لتمسكه بالاعتزال بقميص الزمالك.

ايمن حفنى نشر بيانا على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي يطلب فيه العودة لنادي الزمالك وإنهاء مسيرته الكروية في النادي، وجاء نص البيان الذى نشر على صفحة أيمن حفني كالتالى: "كان فضل الله علىّ كبيرا عندما انضممت لنادى الزمالك عام 2014، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، 4 بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية فى خلال 4 مواسم، كنت أتمنى احراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا ، بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم اكن فى حال يسمح لى بمساعدة أى فريق انضم له".

ايمن حفنى أضاف فى بيانه: "الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح. أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبطا بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن آتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى".

ايمن حفنى اختتم بيانه قائلا: "لا أود أن أضع المسئولين بالنادى تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتميا لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".