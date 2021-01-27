شكرا لقرائتكم خبر عن حظر إعلامى على لاعبى منتخب اليد قبل مواجهة الدنمارك ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نور أبو زيد مدير إدارى منتخب مصر لكرة اليد عن منع الجهاز الفنى للاعبين من أى أحاديث إعلامية قبل مواجهة الدنمارك فى السادسة والنصف ضمن مباريات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وذلك على الصالة المغطاه الرئيسية بإستاد القاهرة .

وقال المدير الإدارى للمنتخب فى تصريح لـ ”الخليج 365” أن الجهاز الفنى فضل ذلك من أجل تركيز اللاعبين فى المباراة المهمة و الصعبة من أجل تحقيق هدف الوصول إلى المربع الذهبى .

يتضمن برنامج الفراعنة اليوم محاضرة فيديو و مران فى الجيم وجلسة مشروبات عقب التوجه إلى صالة استاد القاهرة ، فيما يتناول اللاعبين وجبة الغداء ظهرا .

ويسعى منتخب مصر فى هذه المباراة إلى تحقيق الفوز بتقديم أداء قوى مثلما ظهر فى جميع مباريات البطولة منذ إنطلاقها ، حيث أن المنتخب نجح فى الدور الأول فىتحقيق الفوز على كلا من ، تشيلى 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19 قبل الخيارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 / 23 .

بينما شهد الدور الرئيسى فوز منتخب مصر على الإتحاد الروسى و بيلاروسيا و أخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثان المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركى .

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر لكرةاليد محاضرة فيديو صباح اليوم فى برنامج المباراة قبل التوجه إلى صالة إستاد القاهرة للمواجهة المرتقبة .

كما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك ، واجهات بين فرنسا مع المجر و السويد مع قطر و إسبانيا مع النرويج ، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد .

فيما تشهد مواجهات تحديد المراكز لقاءات بين كلا من ، الكونغو الديمقراطية مع تشيلى لتحديد المركز الـ 27 و تونس مع النمسا لتحديد المركز الـ 25 و أنجولا مع المغرب لتحديد المركز الـ 29 ، بينما لم يلعب لقاء تحديد المركزالـ 31 بين كاب فيردى و كوريا الجنوبية لإنسحاب كاب فيردى من الدور الأول بسبب حالات كورونا .