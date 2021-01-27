شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي ينضم لتدريبات الأهلي الجماعية بعد العودة من مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء شاكر أخصائى تاهيل المنتخب الوطنى الأسبق، و المشرف على تأهيل محمود متولي مدافع الأهلي أن القياسات الطبية التي خضع لها اللاعب بشأن تحديد عودته للملاعب والمشاركة في التدريبات الجماعية جاءت إيجابية ومبشرة للغاية ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينزل اللاعب التدريبات الجماعية لفريقه عقب عودة الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية منتصف فبراير المقبل.

قال شاكر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن محمود متولي سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد عودة الأهلي من قطر، لاسيما بعد تخطيه القياسات الخاصة بالسرعة ورد الفعل لتحديد موقفه من نزول التدريبات، بعدما انتهى اللاعب من مرحلة الجري حول الملعب وتدريبات الكرة وأصعب المراحل الخاصة بالتأهيل بعد إجراء جراحة الصليبي، بخلاف تدريبات اختبارية باللعب واحد ضد واحد للاطمئنان على حالة اللاعب.

أوضح أن متولي من المنتظر أن ينزل التدريبات بدون الاشتراك في التحامات مع زملائه في الفترة الأولى، على أن يكون جاهزا للمشاركة وفقا لرؤية الدكتور أحمد عبد العزيز خبير العظام، والذي أجرى العملية الجراحية لمدافع الأهلي.

أشار إلى أن بروتوكول العلاج من جراحة الرباط الصليبي بالنسبة لمتولي انتهى ، وينقص نزوله الملعب بدون التحامات في التدريبات الجماعية.