شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك منتخب اليد إلى صالة إستاد القاهرة لمواجهة الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحرك منتخب مصر لكرة اليد إلى صالة إستاد القاهرة فى تمام الساعة الرابعة والربع عصرا، فى إطار الإستعداد لمواجهة الدنمارك فى السادسة والنصف مساء ضمن مباريات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وذلك على الصالة المغطاه الرئيسية بإستاد القاهرة .

كما يتضمن برنامج منتخب مصر لكرة اليد اليوم محاضرة فيديو ومران فى الجيم وجلسة مشروبات عقب التوجه إلى صالة إستاد القاهرة ، فيما يتناول اللاعبين وجبة الغداء ظهرا .

ويسعى منتخب مصر فى هذه المباراة إلى تحقيق الفوز بتقديم أداء قوى مثلما ظهر فى جميع مباريات البطولة منذ إنطلاقها ، حيث أن المنتخب نجح فى الدور الأول فىتحقيق الفوز على كلا من ، تشيلى 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19 قبل الخيارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 / 23 .

بينما شهد الدور الرئيسى فوز منتخب مصر على الإتحاد الروسى و بيلاروسيا و أخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثان المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركى .

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر لكرةاليد محاضرة فيديو صباح اليوم فى برنامج المباراة قبل التوجه إلى صالة إستاد القاهرة للمواجهة المرتقبة .

كما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك ، واجهات بين فرنسا مع المجر و السويد مع قطر و إسبانيا مع النرويج ، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد .

فيما تشهد مواجهات تحديد المراكز لقاءات بين كلا من ، الكونغو الديمقراطية مع تشيلى لتحديد المركز الـ 27 و تونس مع النمسا لتحديد المركز الـ 25 و أنجولا مع المغرب لتحديد المركز الـ 29 ، بينما لم يلعب لقاء تحديد المركزالـ 31 بين كاب فيردى و كوريا الجنوبية لإنسحاب كاب فيردى من الدور الأول بسبب حالات كورونا .