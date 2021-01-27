شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي .. موسيماني يحاضر اللاعبين والحاوي ونيدفيد يستكملان التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز أمس ، بالإضافة إلى الحديث عن المرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لمنافسات كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة بعد غد الجمعة ،في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي يستهل مشواره بها بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

واستكملاوليد سليمان وكريم نيدفيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يعاني وليد سليمان من الإصابة في العضلة الخلفية في حين يعاني كريم نيدفيد من الإصابة في الركبة.

وخاض وليد سليمان تدريبات قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل في حين أدى كريم نيدفيد جلسة في الجيم أعقبها تدريبات الجري حول الملعب في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلي قطر بعد غدٍ الجمعة للمشاركة في كأس العالم للأندية حيث يستهل الفريق مشواره بالمونديال بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.