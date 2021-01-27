بيراميدز يضيف إبراهيم حسن والشيخ للقائمة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قال هاني سعيد المدير الرياضي في نادي بيراميدز إنه تم قيد كل من إبراهيم حسن وأحمد الشيخ في قائمة الفريق الأفريقية.

وأضاف سعيد من خلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز اليوم الثلاثاء أنه بعد انتهاء الايقاف عن إبراهيم حسن فقد تم قيده بالقائمة الأفريقية بالإضافة إلى أحمد الشيخ المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إيقاف إبراهيم حسن من خلال قرار رسمي صدر في ديسمبر الماضي بعد أن جاءت عينته للمنشطات إيجابية.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره الإيفواري راسينج كلوب في الدور الـ32 الثاني بعد أن تخطى وصيف الكونفدرالية نظيره الاتحاد الليبي في الدور الـ32 الأول.