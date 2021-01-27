الإعلان عن قائمة المقاصة لمباراة الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة الزمالك.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره المقاصة يوم الخميس لحساب الجولة العاشرة من دوري WE المصري والتي ستقام في ملعب بتروسبورت.

واستبعد إيهاب جلال اللاعب باولن فوافي من قائمة الفريق وذلك بسبب إصابته على مستوى العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخوض المقاصة مرانًا مغلقًا اليوم الأربعاء على أن يتوجه اللاعبون بعده للانخراط في المعسكر التحضيري للمباراة.

وجاءت قائمة المقاصة كالآتي:

محمد كوكو ومحمود حمدي وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وعاصم سعيد وهشام محمد وخالد أوتشو ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل “أمو” ومحمود الغزالي وعماد فتحي وأحمد صبيحة وعبد الله مجدي ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي ومروان حمدي.