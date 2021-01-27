قبل مواجهة توتنهام.. كلوب: لدينا القدرة على القتال من أجل اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن فريقه مازال لديه القدرة على القتال من أجل الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي.

ويحل ليفربول ضيفًا على توتنهام في العاشرة مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال كلوب: "لا إصابات جديدة، شارك جوردان هندرسون وجويل ماتيب أمس مع الفريق بشكل كامل، ولكن كما هو الحال علينا أن ننتظر ونرى موقفهم النهائي".

وعن إقالة فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، قال: "السيد أبراموفيتش (مالك تشيلسي) يعطي الفرص لكنه ليس أكثر شخص صبور في العالم، أشعر بفرانك، إنه فقد وظيفته، بالتأكيد الأمر صعب".

وأضاف: " تشيلسي قام بعمل رائع في سوق الانتقالات وكان يحتاج إلى الوقت، هذا أمر طبيعي، من الصعب حقًا اتخاذ هذا القرار في وقت مبكر".

وعن تعيين توماس توخيل بدلًا منه، قال: "توخيل مدرب رائع ، أنا أحترمه كثيرًا، أنا متأكد من تشيلسي سيتطور تحت قيادة توماس".

وعن مواجهة توتنهام، قال: "عندما وصلت إلى إنجلترا كان توتنهام هو الفريق الأكثر موهبة، فريق مذهل ، لديه لاعبين مميزين.. كين ، لوريس ، آلي ، إريكسن ، داير ، لاميلا ، ديفيز ، ألدرفيرلد، كلهم ​​شباب جيدون".

وواصل: "سنكون إيجابيين تجاه الأشياء الإيجابية وننتقد الأشياء السيئة، نستعد للقتال ليلة الغد، لا أعرف إلى أين سنصل، ولكن في غضون شهر يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء، آمل أن يكون الشهر المقبل أكثر إيجابية بالنسبة لنا".

وأكمل: "لم نفكر أبدًا في المباراة بعد التالية، غدًا سنلعب ضد توتنهام و لا شيء آخر، جميع مباريات بريميرليج متشابهة".

وأردف: "نحن مختلفين عن الموسم الماضي، مع تغير الوقت كل شيء يتغير، لا يمكنك الحكم فقط على النتيجة قصيرة المدى، نتخذ قراراتنا على المدى الطويل- على المدى الذي يستفيد منه النادي-".

وأتم المدرب الألماني حديثه: "هذا الفريق لديه القدرة على القتال من أجل اللقب، لذلك سنحاول ونرى."

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الخامس بجدول بريميرليج برصيد 34 نقطة، يليه توتنهام في المرتبة السادسة بفارق نقطة واحدة.