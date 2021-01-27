جلسة وعودة للمشاركة.. ماذا حدث في تدريبات الأهلي قبل السفر لقطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، جلسة مع مهاجم الفريق والتر بواليا على هامش تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء.

وحرص موسيماني خلال جلسته مع اللاعب على تحفيز بواليا من أجل تقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد خوض منافسات كأس العالم للأندية والتي ستقام بقطر.

جلسة أخرى عقدها موسيماني كانت مع اللاعب أحمد رمضان "بيكهام"، حيث شهدت الجلسة تعليمان فنية من المدرب للاعب وتحفيزه للفترة المقبلة.

وكان "بيكهام" شارك في مباراة الأهلي أمس الثلاثاء أمام بيراميدز والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي، حيث خاض اللاعب المباراة بديلاً نظرًا لإصابة الظهير الأيمن في الفريق محمد هاني.

ومن المقرر أن يغيب محمد هاني عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوع عقب إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.

تدريبات الأهلي شهدت أيضًا مشاركة أكرم توفيق في التدريبات الجماعية بعد سلبية المسحة الطبية التي خضع لها مؤخرًا.

ولم يتواجد أكرم توفيق في آخر مباراتين مع الأهلي وتحديدًا أمام كل من المقاولون العرب وبيراميدز.

وبشأن الإصابات استكملا الثنائي ليد سليمان وكريم نيدفيد تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعاني وليد سليمان من الإصابة في العضلة الخلفية في حين يعاني كريم نيدفيد من الإصابة في الركبة.

وخاض وليد سليمان تدريبات قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل في حين أدى كريم نيدفيد جلسة في الجيم أعقبها تدريبات الجري حول الملعب في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وبدأ الأهلي استعداده صباح اليوم لمونديال العالم للأندية، حيث تطير بعثة الفريق إلى قطر بعد غدٍ الجمعة استعدادًا للمشاركة في المونديال الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي سيبدأ مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطري ضمن دور ربع النهائي على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة بطل أوروبا بايرن ميونيخ.