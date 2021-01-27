رسميًا.. الجزائر تترشح لاستضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأوراق ترشحه إلى الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) لاستضافة نهائيي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2020/2021.

وكان كاف قد فتح باب الترشح أمام الدول الراغبة في الترشح لاستضافة نهائي بطولتيه القارتين.

وأصدر الاتحاد الحزائري لكرة القدم بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: " تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) بطلب رسمي إلى وزارة الشباب والرياضة حتى تتمكن الجزائر من استضافة نهائي منافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لطبعة 2021/2020 .

وأضاف البيان: " يأتي هذا الطلب بعد فتح الكاف باب الترشح أمام الدول الراغبة في استضافة نهائي منافستي الأندية القارية في النسخة الحالية".

وأتم: " كما طلبت الفاف أيضًا استضافة الجزائر لنهائيات كأس إفريقيا 2023 لأقل من 17 سنة". .

جدير بالذكر أن الأهلي المصري هو حامل لقب دوري أبطال افريقيا، بينما تُوج نهضة بركان المغربي ببطولة كأس الكونفدرالية في نسختها الأخيرة.