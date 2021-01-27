اخبار الرياضه

رسميًا.. الجزائر تترشح لاستضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية 2021

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأوراق ترشحه إلى الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) لاستضافة نهائيي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2020/2021.

وكان كاف قد فتح باب الترشح أمام الدول الراغبة في الترشح لاستضافة نهائي بطولتيه القارتين.

وأصدر الاتحاد الحزائري لكرة القدم بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: " تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) بطلب رسمي إلى وزارة الشباب والرياضة حتى تتمكن الجزائر من استضافة نهائي منافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لطبعة 2021/2020 .

وأضاف البيان: " يأتي هذا الطلب بعد فتح الكاف باب الترشح أمام الدول الراغبة في استضافة نهائي منافستي الأندية القارية في النسخة الحالية".

وأتم: " كما طلبت الفاف أيضًا استضافة الجزائر لنهائيات كأس إفريقيا 2023 لأقل من 17 سنة". .

جدير بالذكر أن الأهلي المصري هو حامل لقب دوري أبطال افريقيا، بينما تُوج نهضة بركان المغربي ببطولة كأس الكونفدرالية في نسختها الأخيرة.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا