فتح الله: التعادل مع الأهلي "مُرضي".. ونحتاج لاستعادة الثقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز إن التعادل مع الأهلي مُرضي بالنسبة للفريقين، مضيفًا أن رمضان صبحي وشريف إكرامي قدما مباراة جيدة أمام فريقهم السابق.

وتعادل بيراميدز سلبيًا أمام الأهلي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري we المصري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال فتح الله: "كان هناك تحفظ وقلق من جانبنا في مباراتنا أمام الأهلي، الأهلي أول الدوري وكان يرغب في السفر إلى كأس العالم للأندية دون هزة".

وأضاف: "نقاطنا قليلة حتى الآن في الدوري، كنا نرغب في تحقيق الفوز، ولكن في المباريات الكبيرة إذا لم تحقق الفوز فلا تخسر".

وتابع: "الحصول على نقطة كان مرضيا للفريقين إلى حد ما، في النهاية كنا نلعب أمام الأهلي".

وواصل: "بالتأكيد هدفنا وطموحنا أعلى مما نحن عليه، مازلنا في بداية الموسم، نحاول التعامل مع الأخطاء وحله، الجميع يعمل سواء لاعبين أو جهاز فني".

وأكمل: "المنافسة مازلت في بدايتها، نحتاج لتحقيق الفوز في 3-4 مباريات متتالية لاكتساب الثقة مرة اخرى، وبالتأكيد حينها سيختلف الوضع".

وبسؤاله عن المشاركة الأولى لثلاثي الأهلي السابق شريف إكرامي، رمضان صبحي وأحمد فتحي، قال: "أدوا ما عليهم، طبيعي، هم لاعبين كبار بجانب عبدالله السعيد الذي سبق له اللعب أمام الأهلي قبل كده، إكرامي أدى مباراة جيدة للغاية، رمضان كان له دور جيد مع الفريق".