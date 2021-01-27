"الأفضل في العالم".. من هو الطاقم الكرواتي الذي سيدير لقاء مصر وكرواتيا في المونديال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، تعيين طاقم تحكيم كرواتي لإدارة مباراة مصر ضد الدنمارك التي ستقام مساء اليوم، الأربعاء، في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة العالم.

الطاقم الكرواتي سيتكون من ماتيا جوبيكا وبوريس ميلوسيفيتش، وهو الثنائي الذي يعد من بين أبرز أطقم التحكيم في القارة الأوروبية خلال السنوات الماضية.

ويمتلك جوبيكا وميلوسيفتش سيرة ذاتية قوية في إدارة المباريات الهامة بالبطولات الأوروبية وكؤوس العالم الماضية.

وحقق الثنائي الكرواتي رقمًا قياسيًا إيجابيًا خلال عام 2019، عندما أدارا مباراة بالدور قبل النهائي لبطولة العالم وكذلك الدور النهائي خلال 27 ساعة فقط.

وجاء قرار الاتحاد الدولي بالدفع بالثنائي في المباراتين خلال ساعات -على غير المعتاد- بمثابة إشارة إلى قدرتهما على إدارة المباريات الهامة بنجاح.

وتواجد ثنائي كرواتيا التحكيمي لإدارة مباراة الدنمارك ضد فرنسا في الدور قبل النهائي، قبل أن يديرا مواجهة أحفاد الفايكينج مع النرويج في الختام.

قرار الاتحاد الدولي جاء بعد أشهر قليلة من تواجد الثنائي الكرواتي في إدارة مباراة السويد وإسبانيا التي جمعت بينهما بنهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2018.

كما أدار الثنائي مباراة أخرى في نفس البطولة، والتي جمعت مصر مع الدنمارك في الدور الثاني وانتهت بفوز بطل العالم وقتها بنتيجة 26-20 على أرضه ووسط جماهيره.

وأدار الثنائي ست مباريات هامة في النسخة الحالية من بطولة العالم، والتي جمعت المجر مع ألمانيا، النرويج مع سويسرا، تشيلي مع مقدونيا، ألمانيا مع إسبانيا، المجر مع بولندا، والبرتغال ضد فرنسا.