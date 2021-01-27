لاعب الأهلي السابق يقترب من مزاملة بادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، أن نادي أنقرة جوتشو التركي تواصل مع الجناح الأنجولي الدولي جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي السابق.

ويأتي سبب التواصل من أجل رغبة النادي التركي في التعاقد مع جيرالدو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث ستكون الصفقة مجانية بعد فسخ اللاعب عقده مع الأهلي مؤخرًا.

وبحسب صحيفة "fotomac" التركية، فإن نادي أنقرة جوتشو تواصل مع جيرالدو خلال الفترة الأخيرة من حيث من المقرر أن يتم حسم الصفقة قريبًا.

وأضافت الصحيفة، أن النادي التركي قدّم عرضًا لجيرالدو والذي أصبح قريبًا من الانتقال لصفوف أنقرة جوجو بعد رفع الحظر عن النادي بشأن الانتقالات.

وكان النادي التركي حصل مؤخرًا على خدمات المهاجم السنغالي أليو بادجي على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع وجود بند يتيح للنادي التركي الحصول على اللاعب بصورة نهائية.