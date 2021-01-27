بث مباشر | مشاهدة مباراة قطر والسويد في كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو يوتيوب لمباراة “قطر والسويد” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 27-1-2021 ضمن دور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة اليد.

تقام مباراة “قطر والسويد” على صالة استاد القاهرة، وينقل البث المباشر على قناة أون تايم سبورتس، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

قطع منتخب قطر تذكرة عبوره إلى ثمن النهائي بعدما خطف المركز الثاني للمجموعة الثانية في المرحلة الأساسية برصيد 6 نقاط وبفضل المواجهات المباشرة بعدما تساوى مع منتخب الارجنتين في عدد النقاط، وبدأ العنابي مشاوره في هذه المرحلة بخسارة أمام الدنمارك بنتيجة (32-23)، وفاز على البحرين في الثانية بنتيجة (28-23)، قبل ان ينتصر على التانجو في الجولة الثالثة بنتيجة (26-25).

وسجل المنتخب القطري (132) هدف في كل مبارياته الماضية في البطولة، واستقبلت شباكه (135)، وخسر مباراتين، واحدة في دور المجموعات الأول وأخرى في المرحلة الأساسية.

في المقابل، لم يتعرض منتخب السويد لأي خسارة منذ بداية البطولة، حيث حقق 3 انتصارات في دور المجموعات الأول على مقدونيا وتشيلي ومصر.

وفاز المنتخب السويدي في مباراة واحدة فقط في المرحلة الأساسية، حيث تعادل مع بيلاروسيا بنتيجة (26-26)، وسلوفينيا (28-28)، وانتصر في الجولة الثالثة والأخيرة على روسيا بنتيجة (34-20).

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة قطر والسويد اليوم

..