بث مباشر | شاهد مصر والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد 2021 “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد بين منتخب مصر ومنتخب الدنمارك ضمن دور الثمانية.

تنطلق مباراة مصر والدنمارك مساء اليوم الاربعاء 27 يناير 2021 على أرض الصالة المغطاة في ستاد القاهرة الدولي، عند الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت الامارات.

وينقل هذا اللقاء المرتقب على الناقل الحصري لبطولة كأس العالم لكرة اليد “قناة أون تايم سبورتس 3″، بصوت المعلق خالد خيري، كما تنقل في بث مباشر على موقع يوتيوب العالمي وينقلها الاتحاد الدولي لكرة اليد في بث مكتوب يتضمن محرزي الأهداف والتصديات والبطاقات والايقافات مع احصائيات أخرى.

وظهر منتخب مصر بشكل مشرف خلال مبارياته الماضية في البطولة بداية من دور المجموعات الأول ومرورًا بـ”المرحلة الأساسية”، حيث ترشح إلى المجموعة الرابعة في المرحلة الأساسية بفضل تحقيقه لفوزين في دور المجموعات الأول أمام تشيلي ومقدونيا الشمالية، قبل أن يسقط الفراعنة أمام السويد في ختام مباريات المجموعة السابعة بنتيجة (23-24) وهي الخسارة الوحيدة له حتى الآن في البطولة.

وتمكن المنتخب المصري من تحقيق نتائج جيدة في المرحلة الأساسية، إذ انتصر على منتخب روسيا بنتيجة (28-22)، كما اكتسح بيلاروسيا بنتيجة (35-26)، وتعادل مع سلوفينيا بنتيجة (25-25).

وسجل منتخب مصر ما مجموعة (149) هدف حتى الآن في البطولة، وتلقت شباكه (117) هدف كثاني أقوى دفاع بعد الدنمارك الذي اهتزت شباكه 116 مرة.

ولم يتذوق منتخب الدنمارك طعم الخسارة حتى الآن، حيث حقق 3 انتصارات في دور المجموعات الأول على الارجنتين والبحرين والكونغو الديموقراطية وسجل 104 هدف، ودخلت شباكه 59 هدف.

وتصدر المنتخب الدنماركي مجموعته في المرحلة الأساسية ايضًا حيث انتصر على قطر بنتيجة (32-23) في مباراته الأولى، كما فاز على اليابان بنتيجة (34-27)، قبل ان يكتسح كرواتيا (38-27).

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