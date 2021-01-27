الامارات | تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها الأخير برئاسة أحمد بن درويش النعيمي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة موعد مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020-2021 يوم الإثنين، 22 فبراير المقبل.
ويلتقي بني ياس مع شباب الأهلي على استاد نادي الشارقة الساعة 17:30، فيما يلتقي الشارقة مع النصر في ستاد راشد بنادي شباب الأهلي الساعة 20:30.
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