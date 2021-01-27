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الامارات | تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها الأخير برئاسة أحمد بن درويش النعيمي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة موعد مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020-2021 يوم الإثنين، 22 فبراير المقبل.

ويلتقي بني ياس مع شباب الأهلي على استاد نادي الشارقة الساعة 17:30، فيما يلتقي الشارقة مع النصر في ستاد راشد بنادي شباب الأهلي الساعة 20:30.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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