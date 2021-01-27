الامارات | تعرٌف على ترتيب أغنى أندية العالم.. وبرشلونة المفاجأة الأكبر

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرٌف على ترتيب أغنى أندية العالم.. وبرشلونة المفاجأة الأكبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف التقرير الأخير لمؤسسة "ديلويت" البريطانية المتخصصة عن أغنى أندية كرة القدم في العالم، والذي نشرت تفاصيله صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن مفاجآت كبيرة، إذ على الرغم من التأثير الكبير لجائحة فيروس كورونا على عائدات كبرى هذه الأندية، والتي تقلصت بملياري يورو، لكن المفاجأة الأبرز كانت في اعتلاء نادي برشلونة، الأكثر معاناة من الديون بنحو 700 مليون يورو، للقائمة بعائدات إجمالية بلغت 715 مليون يورو، لكنه خسر في المقابل 125 مليون يورو.

وتأتي غالبية عائدات برشلونة من المبيعات (340 مليون يورو)، بينما تراجع شباك التذاكر كثيرا، في حين حافظ على عائدات البث التلفزي. ويذكر أن عائدات النادي في الموسم قبل الماضي بلغت 841 مليون يورو، في المقابل حل الريال ثانيا بـ714 مليون يورو، في حين خسر 39 مليونا.

أما بطل الثلاثية، بايرن ميونيخ في البوندسليغا والكأس المحلية والأبطال، فحل ثالثا بـ634 مليون يورو، مقابل مان يوناينتد رابعا بـ580 مليون يورو وهو أكثر الأندية في الخسائر بـ135 مليون يورو.

وجاء في باقي المراكز أندية ليفربول (558) ومان سيتي (540) وباريس سان جرمان (540) وتشلسي (469)، وتوتنهام (445)، بينما في المركز العاشر يوفنتوس بـ397 مليون يورو، رغم أنه يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

قائمة أغنى 20 نادياً في العالم:

برشلونة: 715 مليون يورو

ريال مدريد: 714 مليون يورو

بايرن ميونيخ: 634

مان يونايتد: 580

ليفربول: 558

مان سيتي: 540

سان جرمان: 540

تشلسي: 469

توتنهام: 445

يوفنتوس: 397

أرسنال: 388

دورتموند: 365

أتلتيكو مدريد: 331

إنترميلان: 291

زينيت الروسي: 236

شالكه: 222

إيفرتون: 212

ليون: 180

نابولي: 176

فرانكفورت: 174

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news