الامارات | تعرٌف على ترتيب أغنى أندية العالم.. وبرشلونة المفاجأة الأكبر

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرٌف على ترتيب أغنى أندية العالم.. وبرشلونة المفاجأة الأكبر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف التقرير الأخير لمؤسسة "ديلويت" البريطانية المتخصصة عن أغنى أندية كرة القدم في العالم، والذي نشرت تفاصيله صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن مفاجآت كبيرة، إذ على الرغم من التأثير الكبير لجائحة فيروس كورونا على عائدات كبرى هذه الأندية، والتي تقلصت بملياري يورو، لكن المفاجأة الأبرز كانت في اعتلاء نادي برشلونة، الأكثر معاناة من الديون بنحو 700 مليون يورو، للقائمة بعائدات إجمالية بلغت 715 مليون يورو، لكنه خسر في المقابل 125 مليون يورو.
وتأتي غالبية عائدات برشلونة من المبيعات (340 مليون يورو)، بينما تراجع شباك التذاكر كثيرا، في حين حافظ على عائدات البث التلفزي. ويذكر أن عائدات النادي في الموسم قبل الماضي بلغت 841 مليون يورو، في المقابل حل الريال ثانيا بـ714 مليون يورو، في حين خسر 39 مليونا.
أما بطل الثلاثية، بايرن ميونيخ في البوندسليغا والكأس المحلية والأبطال، فحل ثالثا بـ634 مليون يورو، مقابل مان يوناينتد رابعا بـ580 مليون يورو وهو أكثر الأندية في الخسائر بـ135 مليون يورو.
وجاء في باقي المراكز أندية ليفربول (558) ومان سيتي (540) وباريس سان جرمان (540) وتشلسي (469)، وتوتنهام (445)، بينما في المركز العاشر يوفنتوس بـ397 مليون يورو، رغم أنه يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
قائمة أغنى 20 نادياً في العالم:
برشلونة: 715 مليون يورو
ريال مدريد: 714 مليون يورو
بايرن ميونيخ: 634
مان يونايتد: 580
ليفربول: 558
مان سيتي: 540
سان جرمان: 540
تشلسي: 469
توتنهام: 445
يوفنتوس: 397
أرسنال: 388
دورتموند: 365
أتلتيكو مدريد: 331
إنترميلان: 291
زينيت الروسي: 236
شالكه: 222
إيفرتون: 212
ليون: 180
نابولي: 176
فرانكفورت: 174
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