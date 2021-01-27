الامارات | 5 رسائل من شباب الأهلي بعد "خماسية خورفكان"

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رسائل من شباب الأهلي بعد "خماسية خورفكان" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه شباب الأهلي خمسة رسائل إلى منافسيه قبل انطلاق مرحلة الإياب بدوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك عقب الفوز الكبير الذي حققه على خورفكان أمس بخمسة أهداف نظيفة، وبلوغه نصف نهائي كأس الخليج العربي، وهي المسابقة الثانية التي يتأهل فيها لنفس المرحلة بعد بلوغه نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

ونجح شباب الأهلي في الحفاظ على نسق أدائه العالي، والذي قدمه في آخر مباراتين ضد النصر في الدوري، والشارقة في السوبر، ليؤكد الفريق مدى تطور الأداء، والنتائج عما كان عليه في بداية الموسم تحت قيادة مدربه الجديد مهدي علي. وقال لاعب خط وسط شباب الأهلي، عبدالله النقبي في تصريح صحافي إن فريقه فاجأ الجميع بأداء قوي على الرغم من خوضه مباراة كبيرة وصعبة ضد الشارقة، قبل مواجهة خورفكان.

وتابع: الكثيرون توقعوا أن ندخل المواجهة بنشوة الفوز بالسوبر، ولكننا أثبتنا أن صفحة لقاء الشارقة قد أغلقت وتركيز الفريق على كل مباراة وبطولة يخوض منافساتها". وأضاف: "بعد مباراة خورفكان أصبح التوجه نحو الدوري، والذي سنبذل فيه قصارى جهدنا للعودة للمنافسة، خاصة وأن شباب الأهلي يملك الإمكانيات والمقومات التي تجعله قادراً على أن يكون في المراكز الأولى".

1- بصمة مهدي علي

وضحت بصمة المدرب الوطني مهدي علي، على شباب الأهلي بعد 40 يوما على توليه المقاليد الفنية، اذ نجح في تطوير منظومة الفريق الدفاعية والهجومية، وأعاد الثقة مجدداً إلى اللاعبين، ما انعكس على الروح القتالية العالية التي يؤدي بها الفريق مبارياته، خصوصاً في آخر ثلاثة مواجهات.

2- توهج الأجانب

ارتفع نسق أداء اللاعبين الأجانب في تشكيلة شباب الأهلي بصورة أفضل عما كانت في بداية الموسم، خصوصاً البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي استعاد جزءً كبيراً مما كان عليه مع الهلال السعودي قبل قدومه إلى شباب الأهلي، ونجح في القيام بدور صانع الألعاب والتكملة الهجومية، ما زاد من فاعلية الفريق في الخط الأمامي.

3- البديل الكفء

أظهرت مباراة شباب الأهلي ضد خورفكان امتلاك شباب الأهلي دكة بدلاء على مستوى عال، تستطيع أن تصنع الفارق في أي مباراة وضد أي فريق، اذ نجح البديلان، أحمد الهاشمي، وسعيد أحمد أن يُظهرا تأثيراً كبيراً خلال الفترات التي لعب فيها، وسجلاً الهدفين الرابع والخامس، بينما نجح حارس المرمى البديل حسن حمزة في كافة الاختبارات التي تعرض لها أثناء المباراة.

4- نشوة "السوبر"

أظهر نجوم شباب الأهلي احترافية شديدة في التعامل مع مباراة خورفكان، فتعاملوا مع المنافس بمنتهى القوة والقسوة في بعض الأحيان، اذ لم يتأثر الفريق بنشوة الفوز بكأس السوبر على حساب الشارقة، وأحرجوا خورفكان ومدربهم على الرغم من المستويات الكبيرة التي يقدمها الفريق في مبارياته الأخيرة قبل انتهاء الدور الأول من الدور.

5- الجاهزية للدوري

وضح على شباب الأهلي من خلال مبارياته الأخيرة وخاصة أمام الشارقة وخورفكان مدى جاهزية الفريق لانطلاقة مرحلة الإياب لبطولة الدوري لتحسين مركز الفريق في جدول المسابقة، اذ يحتل حاليا المركز السادس برصيد 19 نقطة وبفارق 13 نقطة عن المتصدر الشارقة، ولن يكون مستبعداً على معطيات أداء "فرسان دبي" دخول معترك المنافسة على اللقب في المباريات المتبقية بالموسم.

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