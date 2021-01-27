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الامارات | موعد مباراة مصر والدنمارك بكأس العالم لكرة اليد (بتوقيت القاهرة والإمارات)

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والدنمارك بكأس العالم لكرة اليد (بتوقيت القاهرة والإمارات) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة قوية أمام نظيره الدنماركي اليوم الأربعاء، (الساعة 6:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت الإمارات)، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً في القاهرة.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في المواجهة التي جمعتهما أخيراً ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدور الأول، ووقع الفراعنة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الرابعة خلف السويد متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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