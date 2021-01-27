الامارات | تعرف إلى طريق الأندية الإماراتية للمنافسة في دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى طريق الأندية الإماراتية للمنافسة في دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 عن تكرار مواجهة شباب الأهلي مع الهلال السعودي، بعدما لعب الفريقين في النسخة الماضية، وتأهل "فرسان دبي" إلى دور الـ 16 على حساب "الزعيم".

وسيلعب شباب الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم الهلال السعودي واستقلول الطاجيكي والفائز من الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

أما الشارقة سيلعب في المجموعة الأسهل بوقوعه في المجموعة الثانية التي تضم تراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي والفائز من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

من جهته، في حال فوز العين على فولاد الإيراني في الملحق، سيتأهل "الزعيم" إلى المجموعة الرابعة التي تضم النصر السعودي والسد القطري والوحدات الأردني.

وأخيراً سيلعب الوحدة مع الزوراء العراقي في الملحق، وفي حال فوز "العنابي" سيتأهل إلى المجموعة الخامسة التي تضم كل من بيروزي الإيراني والريان القطري وغوا الهندي.

المجموعة الأولى:

الهلال السعودي– شباب الأهلي الإماراتي، استيكلول الطاجيكي - الفائز من أجمك الأوزبيكي والغرافة القطري.

المجموعة الثانية:

الشارقة الإماراتي – تراكتور الإيراني، باختاكور الأوزبيكي - الفائز من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

المجموعة الثالثة:

الدحيل القطري – الأهلي السعودي، الاستقلال الإيراني - الشرطة العراقي.

المجموعة الرابعة:

السد القطري –النصر السعودي، الوحدات الأردني – الفائز من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

المجموعة الخامسة:

برسبوليس الإيراني – الريان القطري، جوا الهندي – الفائز من الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.

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