شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات عربية قوية بدور المجموعات لدورى أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة دور المجموعات بدورى أبطال آسيا التي تم سحبها الاربعاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهات عربية قوية، وضمت منطقة الغرب مجموعات قوية حيث جاءت المجموعة الأولى بمشاركة الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي والفائز من الملحق رقم 1 (الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي)

وفي المجموعة الثانية تواجدت فرق الشارقة الإماراتي مع تركتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي والفائز من مواجهة الملحق رقم 2 (الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي). أما المجموعة الثالثة فضمت الدحيل والأهلي السعودي والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

وفي المجموعة الرابعة سيلتقي السد القطري مع النصر السعودي والوحدات الأردني والفائز من مواجهة الملحق رقم 3 (العين الإماراتي وفولاذ الإيراني).

وبالمجموعة الخامسة يلتقي بيرسيبوليس الإيراني مع الريان القطري وجوا الهندي والفائز من مواجهة الملحق رقم 4 (الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي).

وتلعب مواجهات ملحق دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب في 7 أبريل المقبل، في حين تنطلق مواجهات دور المجموعات لهذه المنطقة في 23 مايو المقبل.