شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب محمد هاني عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد هاني، الظهير الأيمن للأهلي، اليوم الأربعاء، إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، ويحتاج هاني لأسبوع، من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.وتعرض الظهير الأيمن للإصابة، خلال التعادل السلبي مع بيراميدز، أمس، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي، بطل إفريقيا، حاليا لخوض منافسات مونديال الأندية، حيث يلاقي الدحيل القطري، الخميس المقبل، فى ربع نهائي البطولة