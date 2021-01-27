شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يطالب لاعبي أستراليا المفتوحة بعدم الشكوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسطورة التنس العالمية رفائيل نادال أنه من الامتياز، أن يتمكن لاعبو التنس من المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة، وسط وباء كوفيد-19، وناشد المشاركين قبول الإجراءات الصحية المشددة في البلاد.

ووافقت أستراليا على السماح بدخول نحو 1200 مشارك في البطولة، بينما يعجز الآلاف من مواطنيها عن العودة للديار، بسبب قيود السفر.

ويقضي اللاعبون 14 يوما في العزل الصحي، مع السماح لهم بالتدريب خمس ساعات خارج غرفهم، كل يوم، استعدادا للبطولة الكبرى التي تأجلت ثلاثة أسابيع، لتقام بين 8-21 فبراير شباط المقبل.

ودخل 72 لاعبا في عزل ذاتي، في غرفهم بملبورن، بعد اكتشاف إصابات بالفيروس، لمسافرين على متن رحلات طيران عارض إلى أستراليا.

ويبقى نادال بجانب لاعبين من الصفوة، مثل نوفاك ديوكوفيتش وسيرينا وليامز، في العزل في أديلايد، وقال إنه يشعر «بالأسف الشديد» لكل من يعاني من ظروف شاقة في العزل.

وأبلغ اللاعب الإسباني شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية «لكننا سافرنا إلى هنا، ونحن نعرف الإجراءات المشددة، وأن هذه الدولة تقاوم الوباء بشكل رائع».وأضاف «الشكوى طبيعية أحيانا.. لكن من ناحية أخرى، يجب رؤية الأمور من منظور أوسع، فنحن نرى الكثير من الأشخاص يفقدون حياتهم حول العالم».

وواصل نادال «الكثيرون يفقدون الآباء أو الأمهات، دون فرصة حتى للوداع.. وهذا يحدث في بلادي (إسبانيا) على سبيل المثال، ويعاني الكثير من الأشخاص بسبب هذا الوضع».