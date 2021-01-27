شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى الأهلى بعد خسارة سوبر الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي لقب بطولة السوبر المصرية أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء.

أقيمت المباراة على صالة الشرقية للدخان، وشهدت أداءً قويًّا ومميزًا من جانب اللاعبين، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 21-15، وانتهت الفترة الثانية بنتيجة 39-36 للأهلي، وتقدم الاتحاد في الفترة الثالثة بنتيجة 54-52، قبل أن تنتهي الفترة الرابعة والمباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 72-71.