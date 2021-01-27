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الأهلي يواصل تدريباته دون راحة

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الحادية عشرة صباح اليبوم الأربعاء دون الحصول على راحة سلبية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر الجمعة المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالمونديال أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل دون أهداف أمام بيراميدز، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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