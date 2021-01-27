شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب برازيلى يشكو الوحدة السعودى للفيفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى البرازيلي إلتون جوزيه، لاعب فريق الوحدة الأول لكرة القدم السابق، ناديه للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب عدم الوفاء بالاتفاق المبرم بينهما، حول المخالصة المالية، الموقَّعة في أكتوبر 2020، حسبما كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية .

وكشف المصدر ذاته، عن أن المخالصة المالية تنصُّ على دفع المبلغ المتبقي لإلتون “400.427 ريالًا” على ست دفعات شهرية، تُدفع نهاية كل شهر ميلادي، بدءًا من نوفمبر 2020 حتى إبريل 2021، على أن تبلغ الدفعة الشهرية 66.738 ريالًا.

وأوضح أن نادي الوحدة لم يلتزم بسداد الدفعتين الأولى والثانية عن نوفمبر وديسمبر “نحو 133 ألف ريال”، ما دفع اللاعب إلى رفع شكوى لـ “فيفا”، الخميس الماضي، على الرغم من أن المبلغ ليس كبيرًا، مبينًا أنه ينتظر حاليًّا الرد عليها لإكمال الإجراءات النظامية.