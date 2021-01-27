شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يعرض استضافة مجموعات دورى الأبطال على قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية سعودية عن قيام المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتقديم عرضًا للاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة بطولة دوري أبطال آسيا 2021 «دور المجموعات» بنظام التجمع لمجموعات غرب القارة، خلال الفترة من 14 إلى 30 إبريل من العام الجاري.

وذكرت المصادر أن المكتب التنفيذي بالاتحاد القاري حدد دولة الإمارات، لتكون خيارًا ثانيًا في حال قدمت الدوحة اعتذارًا عن الاستضافة.

إلى ذلك، تسحب صباح اليوم في كوالالمبور العاصمة الماليزية قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، إضافة إلى قرعة كأس الاتحاد الآسيوي عبر تقنية الفيديو.

وتشهد البطولتان مشاركة قياسية من حيث عدد الأندية خلال النسخة الجديدة، حيث تمت إضافة مجموعتين إضافيتين، واحدة للغرب وأخرى للشرق، بعدد 40 ناديًا بدلًا من 32 ناديًا سابقًا.

في المقابل، ارتفع عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي من 36 إلى 39 ناديًا، حيث تم إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط.

وستشارك أندية: الوحدات بطل الدوري الأردني، وجوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين «غربًا»، ويونايتد سيتي من الفلبين وتامبنيز روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي «شرقًا»، من بين الأندية التي ستخوض المشاركة الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا.