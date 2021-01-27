شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: سنبذل قصارى جهدنا لتجاوز الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد الأحمر، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، قدرة منتخب بلاده للفوز على منتخب الدنمارك، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر، خلال الفترة الحالية، في المباراة المقرر إقامتها الأربعاء، على صالة استاد القاهرة الدولي.

وصعد المنتخب المصري لدور الثمانية، بعد التعادل في المباراة الأخيرة بالدور الرئيسي أمام منتخب سلوفينيا، (25-25) ليتأهل كثانى المجموعة الرابعة ليلتقي بالمنتخب الدنماركي.

وقال الأحمر: إن شاء الله سنقدم كل ما في وسعنا من أجل إسعاد الشعب المصرى الذى ينتظر الفرحة من المنتخب وبات يفتخر بمنتخب بلاده.

ويسعي منتخب مصر لتخطي منتخب الدنمارك، والوصول للمربع الذهبي، خصوصا أن البطولة تقام على أرض مصر، بجانب الطموحات الكبيرة في ظل قوة المنتخب الحالي، لتحقيق نتائج ومركز جيد في هذه البطولة بفضل الخبرات الكبيرة التي يضمها.