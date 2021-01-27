شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتيني غوميس من أتالانتا إلى إشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل صانع الألعاب الأرجنتيني أليخاندرو غوميس من أتالانتا الإيطالي، إلى إشبيلية الإسباني بعقد حتى 2024، وذلك بحسب ما أعلن الناديان.

وقال إشبيلية إنه و أتالانتا توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط الهجومي أليخاندرو داريو غوميس فيافيردي ووقع حتى 30 يونيو 2024.

وكان رحيل «بابو» إلى إشبيلية متوقعاً في الساعات القليلة الماضية بعد أن حسم أمره بالرحيل عن أتالانتا، قائلاً: «إن مشاعر متباينة تراوده قبيل رحيله عن الفريق الذي ساعده على بلوغ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه».

وجاء رحيل ابن الـ32 عاماً بعد توتر العلاقة مع المدرب جان بييرو غاسبيريني، ما أبعده عن مباريات الفريق في الآونة الأخيرة.

وقال الأرجنتيني لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «إنها مشاعر متباينة بعد سنين طوال في هذه المدينة، أنا حزين وسعيد في الوقت ذاته. أحياناً تسير الأمور على مسار معيّـن، لكن أعيد التجربة مجدداً، لأننا كتبنا تاريخ هذا النادي. أغادر أتالانتا وهو في قمة أوروب».

وانضم غوميس إلى النادي الشمالي في عام 2014 قادماً من ميتاليست خاركيف الأوكراني وأسهم في وصوله إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الموسم الماضي من مشاركته الأولى.

سجل للنادي 59 هدفاً في 252 مباراة في جميع المسابقات.