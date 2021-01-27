شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يصل تنزانيا للمشاركة في دورة ودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت بعثة نادي الهلال السوداني إلى العاصمة التنزانية دار السلام، الثلاثاء، وذلك للمشاركة في البطولة الودية التي ينظمها نادي سيمبا التنزاني بمشاركة مازيمبي الكونغولي.

وتأتي البطولة قبل مشاركة الفرق الثلاثة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا التي تنطلق في الشهر المقبل.

وأوضح الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للهلال خلال مؤتمر صحفي، أن البطولة ستكون إعداداً جيداً قبل المشاركة في مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وقال: «البطولة فرصة للأندية للتحضير قبل مباريات أبطال إفريقيا، سنحاول أن نقدم مستوى جيداً وأن نستفيد من التجربة، مثل هذه البطولات تسهم في اكتشاف المواهب ومنح الفرصة لجميع اللاعبين، كما أن التباري مع أندية كبيرة في إفريقيا مثل سيمبا ومازيمبي، سيكون أمراً جيداً لفريقن».

وأكد زوران، أن الشعب التنزاني يعشق كرة القدم، وأشاد بالتطور الكبير للكرة في تنزانيا.