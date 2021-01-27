شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والوصل يكملان «المربع الذهبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ شباب الأهلي الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي، بفوزه العريض على خورفكان بخماسية نظيفة، في مباراة إياب الدور ربع النهائي التي جمعت الفريقين على أرض استاد راشد في دبي.

وتأهل «الفرسان» بعدما كان فاز ذهاباً 4 - 2، وهو لم يجد عناء في تحقيق انتصاره المريح والجميل، بعدما قدّم «سيمفونية» فنية رائعة، بفعل أهداف البرازيلي المقيم إيجور جيسوس بعد 56 ثانية، الذي كان أحد نجوم المباراة، ومرر كراتي الهدف الثاني لمواطنه كارلوس إدواردو (42) والثالث لمحمد جمعة «بيليه» (44)، ثم سجل البديلان أحمد العطاس الرابع (80) وسعيد أحمد الخامس (83)، وشهدت المباراة تعرض وليد حسين لإصابة بكسر في «الأنكل» وسيغيب لنحو 12 أسبوعاً عن «الفرسان».

ويلعب شباب الأهلي في نصف النهائي مع الوصل الفائز على ضيفه الشارقة 2-صفر في استاد زعبيل، بعدما كان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي. سجل للوصل حبوش صالح (41) والبرازيلي فيجريدو من ركلة جزاء.

وغاب عن الشارقة شوكوروف وكورنادو وويلتون وشارك كايو، في حين غاب عن الوصل فابيو ليما ونيريس وأوروز ورونالدو منديز وناثان وحسن إبراهيم وسالم العزيزي.